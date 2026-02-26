Sradicato lacerato

SOLUZIONE: STRAPPATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sradicato lacerato" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sradicato lacerato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Strappato? Quando qualcosa viene rimosso con forza, lasciando segni evidenti di danno, si può dire che è stato strappato. Questa azione comporta una separazione violenta, spesso lasciando tracce di dolore e disagio. In molti casi, si riferisce a parti di tessuto, fili o oggetti che vengono strappati via, creando una sensazione di perdita o di rottura. La forza applicata determina l’effetto e il risultato finale di questa azione, che può essere sia fisica che simbolica.

Quando la definizione "Sradicato lacerato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sradicato lacerato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Strappato:

S Savona T Torino R Roma A Ancona P Padova P Padova A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sradicato lacerato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

