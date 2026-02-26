È il simbolo della Juventus

Home / Soluzioni Cruciverba / È il simbolo della Juventus

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È il simbolo della Juventus' è 'Zebra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZEBRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È il simbolo della Juventus" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È il simbolo della Juventus". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Zebra? Il simbolo della Juventus è un'immagine riconoscibile che rappresenta il club con un motivo distintivo. Questo motivo richiama la pelliccia di un animale caratterizzato da strisce nere e bianche alternate, creando un effetto visivo molto particolare. La scelta di questo simbolo deriva dalla volontà di trasmettere forza, eleganza e un senso di unicità. Il motivo a strisce è diventato un'icona nel mondo del calcio, associata indissolubilmente alla squadra.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È il simbolo della Juventus nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Zebra

Se la definizione "È il simbolo della Juventus" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È il simbolo della Juventus" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Zebra:

Z Zara E Empoli B Bologna R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È il simbolo della Juventus" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un quadrupede striatoIl quadrupede juventinoHa il mantello a strisceSimbolo chimico dell iridioSimbolo dell elioIl simbolo del titanioIl suo ramo è simbolo di paceIl ferro simbolo