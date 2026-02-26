La Sierra da cui il nome di uno degli USA

Home / Soluzioni Cruciverba / La Sierra da cui il nome di uno degli USA

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La Sierra da cui il nome di uno degli USA' è 'Nevada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NEVADA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Sierra da cui il nome di uno degli USA" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Sierra da cui il nome di uno degli USA". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Nevada? Il nome di uno degli stati americani deriva da una catena montuosa imponente che si estende lungo il territorio. Questa regione è nota per le sue vette elevate e i paesaggi desertici circostanti. La catena montuosa ha un ruolo importante nel clima e nella geografia della zona, influenzando le condizioni atmosferiche e le attività umane. La sua presenza ha contribuito a definire l'identità di questa parte degli Stati Uniti, che attrae visitatori e appassionati di natura.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La Sierra da cui il nome di uno degli USA nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Nevada

Per risolvere la definizione "La Sierra da cui il nome di uno degli USA", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Sierra da cui il nome di uno degli USA" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Nevada:

N Napoli E Empoli V Venezia A Ancona D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Sierra da cui il nome di uno degli USA" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Stato a est della CaliforniaCulmina nel Pico de MulhacénGrande Sierra andalusaLa Sierra da cui il nome d uno Stato USALa Sierra da cui prende nome uno degli USAIl supereroe USA il cui vero nome è Peter ParkerCiò di cui sfugge il nomeAltro nome con cui è noto lo squalo elefante