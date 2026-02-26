Rapprendere raggrumare

Home / Soluzioni Cruciverba / Rapprendere raggrumare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Rapprendere raggrumare' è 'Coagulare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COAGULARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rapprendere raggrumare" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rapprendere raggrumare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Coagulare? Il processo di coagulazione avviene quando le sostanze nel sangue si uniscono formando un gel solido, fondamentale per fermare le emorragie. Questo fenomeno permette di trasformare il liquido in una massa compatta, proteggendo il corpo da eventuali infezioni o perdite eccessive di sangue. La coagulazione coinvolge molte reazioni chimiche che portano alla formazione di un coagulo. È un meccanismo naturale indispensabile per mantenere l'equilibrio nel sistema circolatorio.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Rapprendere raggrumare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Coagulare

La definizione "Rapprendere raggrumare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rapprendere raggrumare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Coagulare:

C Como O Otranto A Ancona G Genova U Udine L Livorno A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rapprendere raggrumare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Raggrumare la mollica del pane