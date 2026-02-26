È provvisto del certificato

Home / Soluzioni Cruciverba / È provvisto del certificato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È provvisto del certificato' è 'Elettore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELETTORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È provvisto del certificato" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È provvisto del certificato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Elettore? Un individuo che partecipa alle elezioni e ha ottenuto il riconoscimento ufficiale della sua identità e diritto di voto possiede un documento che attesta la sua legittimità. Questo documento, rilasciato dalle autorità competenti, garantisce che la persona possa esercitare il suo diritto di espressione democratica. La presenza di tale certificato è fondamentale per evitare contestazioni e assicurare la validità delle procedure elettorali. La sua presenza conferma la regolarità della partecipazione alle consultazioni pubbliche.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È provvisto del certificato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Elettore

Questa pagina è dedicata alla definizione "È provvisto del certificato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È provvisto del certificato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Elettore:

E Empoli L Livorno E Empoli T Torino T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È provvisto del certificato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Entra in cabina... con una matita in manoFa una croce in cabinaDà il votoCertificato rilasciato a un bambino per il suo primo viaggio in aereo9000: certificato di qualitàCertificato penaleCertificato di Credito del TesoroProvvisto d un cuor d oro