SOLUZIONE: RAGIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pretendono di averla i due litiganti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pretendono di averla i due litiganti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Ragione? Spesso in un confronto tra due persone, ognuna cerca di dimostrare di avere ragione, anche se potrebbe trattarsi di un'illusione. La ricerca di conferme può portare a scontri e incomprensioni, poiché ciascuno si aggrappa alle proprie convinzioni come se fossero verità assolute. La percezione di essere nel giusto alimenta il conflitto, impedendo un dialogo costruttivo. Alla fine, ciò che conta è capire che spesso la verità è soggettiva e dipende dal punto di vista di ciascuno.

In presenza della definizione "Pretendono di averla i due litiganti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pretendono di averla i due litiganti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ragione:

R Roma A Ancona G Genova I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pretendono di averla i due litiganti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

