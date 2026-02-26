Prendere un morbo o un vizio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Prendere un morbo o un vizio' è 'Contrarre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTRARRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prendere un morbo o un vizio" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prendere un morbo o un vizio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Contrarre? Il termine si riferisce all'azione di contrarre una malattia o un'abitudine negativa, spesso a causa di contatti o comportamenti rischiosi. Quando si contraggono infezioni, si diventa portatori di agenti patogeni che possono diffondersi facilmente. Allo stesso modo, si può sviluppare un vizio o dipendenza, acquisendo abitudini dannose nel tempo. Questa parola sottolinea il processo di acquisizione involontaria o involontaria di qualcosa di indesiderato, che può influire sulla salute o sul comportamento di una persona.

In presenza della definizione "Prendere un morbo o un vizio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prendere un morbo o un vizio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Contrarre:

C Como O Otranto N Napoli T Torino R Roma A Ancona R Roma R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prendere un morbo o un vizio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

