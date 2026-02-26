La patria di Baudelaire

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La patria di Baudelaire' è 'Francia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRANCIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La patria di Baudelaire" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La patria di Baudelaire". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Francia? Baudelaire, poeta francese del XIX secolo, ha scritto opere che riflettono profondamente la cultura e l'anima di un paese ricco di storia e arte. La sua terra natale è conosciuta per la sua influenza sulla letteratura e per i paesaggi che hanno ispirato molte sue poesie. Questa nazione, famosa anche per la sua cucina, moda e musei, ha sempre rappresentato un centro di innovazione e tradizione. La sua identità si intreccia con le opere dei grandi artisti e pensatori che l'hanno resa famosa nel mondo.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La patria di Baudelaire" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La patria di Baudelaire" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Francia:

F Firenze R Roma A Ancona N Napoli C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La patria di Baudelaire" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

