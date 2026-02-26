Noto romanzo del 1967 di Gabriel García Márquez
La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Noto romanzo del 1967 di Gabriel García Márquez' è 'Cent Anni Di Solitudine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CENT ANNI DI SOLITUDINE
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Noto romanzo del 1967 di Gabriel García Márquez" corrisponde a una soluzione formata da 20 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Noto romanzo del 1967 di Gabriel García Márquez". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Noto romanzo del 1967 di Gabriel García Márquez nei cruciverba: la soluzione di 20 lettere è Cent Anni Di Solitudine
La soluzione associata alla definizione "Noto romanzo del 1967 di Gabriel García Márquez" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Noto romanzo del 1967 di Gabriel García Márquez" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 20 lettere della soluzione Cent Anni Di Solitudine:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Noto romanzo del 1967 di Gabriel García Márquez" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
