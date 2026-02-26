Le lingue come il rumeno e l italiano

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le lingue come il rumeno e l italiano' è 'Neolatine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NEOLATINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le lingue come il rumeno e l italiano" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le lingue come il rumeno e l italiano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Neolatine? Le lingue come il rumeno e l'italiano sono esempi di dialetti che derivano da una comune radice latina, parlata nell'antica Roma. Queste lingue sono parte di un gruppo più ampio noto come neolatine, che si sono sviluppate nel corso dei secoli mantenendo molte caratteristiche delle loro origini latine. La loro somiglianza si riflette nella struttura grammaticale e nel vocabolario, rendendo più facile per i parlanti di una di esse comprendere le altre. Questi idiomi continuano a essere vivi e in evoluzione, testimonianza di una storia condivisa.

In presenza della definizione "Le lingue come il rumeno e l italiano", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le lingue come il rumeno e l italiano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Neolatine:

N Napoli E Empoli O Otranto L Livorno A Ancona T Torino I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le lingue come il rumeno e l italiano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

