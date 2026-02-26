L Harry studente di magia alla scuola di Hogwarts

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L Harry studente di magia alla scuola di Hogwarts' è 'Potter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POTTER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L Harry studente di magia alla scuola di Hogwarts" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L Harry studente di magia alla scuola di Hogwarts". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Potter? Harry è un giovane apprendista mago che frequenta la celebre scuola di Hogwarts, un luogo incantato dove si imparano i segreti della magia e si affrontano avventure straordinarie. Il suo nome è legato a molte vicende che hanno coinvolto amici e nemici, rendendolo uno dei personaggi più noti nel mondo fantastico. La sua storia è fatta di sfide, scoperte e crescita personale, dimostrando il valore dell'amicizia e del coraggio. La sua figura rimane impressa nella memoria di tanti lettori.

Quando la definizione "L Harry studente di magia alla scuola di Hogwarts" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L Harry studente di magia alla scuola di Hogwarts" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Potter:

P Padova O Otranto T Torino T Torino E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L Harry studente di magia alla scuola di Hogwarts" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

