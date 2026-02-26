Flessioni in palestra

Home / Soluzioni Cruciverba / Flessioni in palestra

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Flessioni in palestra' è 'Piegamenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIEGAMENTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Flessioni in palestra" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Flessioni in palestra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Piegamenti? I piegamenti sono un esercizio molto popolare nelle sessioni di allenamento in palestra, ideali per rafforzare la parte superiore del corpo. Consistono nel piegare e estendere le braccia mentre si mantiene il corpo in posizione orizzontale, appoggiati con le mani a terra. Questa attività aiuta a sviluppare forza nei muscoli del petto, delle spalle e dei tricipiti, contribuendo anche alla stabilità del core. La loro semplicità permette di eseguirli ovunque, senza bisogno di attrezzature particolari.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Flessioni in palestra nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Piegamenti

In presenza della definizione "Flessioni in palestra", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Flessioni in palestra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Piegamenti:

P Padova I Imola E Empoli G Genova A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Flessioni in palestra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L asta della palestrasvedese: è in palestraÈ roulant in palestraMuscoli allenati in palestra con la Chest PressAttrezzi in palestra per rafforzare le gambe