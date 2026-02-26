Si concedono ai perdenti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si concedono ai perdenti' è 'Rivincite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIVINCITE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si concedono ai perdenti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si concedono ai perdenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Rivincite? Le rivincite rappresentano un'opportunità per chi ha subito una sconfitta di riscattarsi e dimostrare il proprio valore. Sono momenti in cui si cerca di ristabilire l'onore e di superare le difficoltà passate, offrendo una seconda possibilità di dimostrare le proprie capacità. Spesso sono desiderate con ardore da chi desidera ristabilire un equilibrio, trasformando le delusioni in occasioni di crescita personale. La voglia di rivincita alimenta la determinazione di chi non si arrende davanti alle avversità.

Quando la definizione "Si concedono ai perdenti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si concedono ai perdenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Rivincite:

R Roma I Imola V Venezia I Imola N Napoli C Como I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si concedono ai perdenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

