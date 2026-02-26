Comodo maglione sportivo

Home / Soluzioni Cruciverba / Comodo maglione sportivo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Comodo maglione sportivo' è 'Sweater'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SWEATER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Comodo maglione sportivo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Comodo maglione sportivo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Sweater? Un indumento versatile e pratico, ideale per le stagioni più fresche, che si adatta facilmente a diversi stili di abbigliamento. La sua morbidezza e il taglio confortevole lo rendono perfetto per essere indossato in casa o durante attività all'aperto. Può essere realizzato con vari materiali, offrendo calore senza rinunciare alla facilità di movimento. La sua versatilità permette di abbinarlo a jeans, pantaloni sportivi o gonne, rappresentando un capo indispensabile nel guardaroba quotidiano.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Comodo maglione sportivo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sweater

In presenza della definizione "Comodo maglione sportivo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Comodo maglione sportivo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sweater:

S Savona W Washington E Empoli A Ancona T Torino E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Comodo maglione sportivo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un maglione sportivoLungo torneo sportivoIl Peterson commentatore sportivoDirettore SportivoUn premio sportivo