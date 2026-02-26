Colpo da campi di calcio

SOLUZIONE: PALLONATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Colpo da campi di calcio" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpo da campi di calcio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pallonata? Una pallonata è un calcio forte e improvviso rivolto verso il pallone durante una partita di calcio. Questo tipo di colpo viene eseguito con forza e precisione, spesso per cercare di segnare o mettere pressione alla difesa avversaria. La forza applicata può far volare il pallone a grande velocità, creando difficoltà al portiere e agli avversari nel tentativo di bloccarlo. La pallonata rappresenta un gesto deciso e potente nel gioco del calcio.

Se la definizione "Colpo da campi di calcio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpo da campi di calcio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pallonata:

P Padova A Ancona L Livorno L Livorno O Otranto N Napoli A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpo da campi di calcio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

