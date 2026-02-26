Caratterizza la fronte di chi non è più giovane

Home / Soluzioni Cruciverba / Caratterizza la fronte di chi non è più giovane

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Caratterizza la fronte di chi non è più giovane' è 'Rugosità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RUGOSITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Caratterizza la fronte di chi non è più giovane" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Caratterizza la fronte di chi non è più giovane". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Rugosità? La superficie della fronte di una persona che ha vissuto molte esperienze spesso presenta delle linee sottili o profonde, segno del passare del tempo. Questi segni sono il risultato di ripetuti movimenti muscolari e della perdita di elasticità della pelle. La presenza di queste linee può aumentare con l’età e l’esposizione a fattori ambientali come il sole o lo stress. La loro comparsa rappresenta visivamente l’evoluzione naturale di un volto nel corso degli anni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Caratterizza la fronte di chi non è più giovane nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Rugosità

In presenza della definizione "Caratterizza la fronte di chi non è più giovane", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Caratterizza la fronte di chi non è più giovane" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Rugosità:

R Roma U Udine G Genova O Otranto S Savona I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Caratterizza la fronte di chi non è più giovane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il fratello più giovaneIl più giovane dio grecoIl più giovane cavallo da corsaCaratterizza i veleni più micidialiNon più giovane