Gli si deve il primo tipo di calcolatrice

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gli si deve il primo tipo di calcolatrice' è 'Pascal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASCAL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli si deve il primo tipo di calcolatrice" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli si deve il primo tipo di calcolatrice". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pascal? Il nome PASCAL è associato a un importante contributo nel campo dei primi strumenti di calcolo elettronici. Questa macchina ha rappresentato un passo fondamentale nello sviluppo delle tecnologie informatiche, introducendo un metodo più efficiente per eseguire operazioni matematiche complesse. La sua creazione ha aperto la strada a successive innovazioni nel settore, influenzando la progettazione di dispositivi che ancora oggi sono alla base dei computer moderni. La sua importanza nel progresso tecnologico rimane indiscussa.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gli si deve il primo tipo di calcolatrice" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli si deve il primo tipo di calcolatrice" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pascal:

P Padova A Ancona S Savona C Como A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli si deve il primo tipo di calcolatrice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

