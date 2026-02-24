È formata persone allegre e affamate

SOLUZIONE: TAVOLATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È formata persone allegre e affamate" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È formata persone allegre e affamate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Tavolata? Una tavolata è un gruppo di persone che si riuniscono intorno a un tavolo, spesso condividendo momenti di convivialità e convivialità. In questa occasione, si crea un ambiente di allegria e spensieratezza, dove tutti si sentono parte di qualcosa di speciale. La presenza di persone allegre e affamate di compagnia o di buon cibo rende l’atmosfera ancora più calorosa e festosa. La convivialità si rafforza quando tutti si siedono insieme, pronti a condividere risate e sapori.

Per risolvere la definizione "È formata persone allegre e affamate", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È formata persone allegre e affamate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Tavolata:

T Torino A Ancona V Venezia O Otranto L Livorno A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È formata persone allegre e affamate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

