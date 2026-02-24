Attraversano l Italia in lunghezza

SOLUZIONE: APPENNINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Attraversano l Italia in lunghezza" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attraversano l Italia in lunghezza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Appennini? Gli Appennini sono una catena montuosa che si estende per tutta la lunghezza della penisola italiana, attraversando molte regioni e creando un elemento caratteristico del paesaggio. Questa dorsale montuosa si sviluppa da nord a sud, influenzando il clima e la geografia delle zone circostanti. La loro presenza ha modellato la storia e la cultura delle comunità che vivono ai loro piedi, rendendo il territorio unico nel suo genere. La loro maestosità è un simbolo naturale del paese.

Se la definizione "Attraversano l Italia in lunghezza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attraversano l Italia in lunghezza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Appennini:

A Ancona P Padova P Padova E Empoli N Napoli N Napoli I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attraversano l Italia in lunghezza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

