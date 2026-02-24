L Alì dei quaranta la droni

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L Alì dei quaranta la droni' è 'Babà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BABÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L Alì dei quaranta la droni" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L Alì dei quaranta la droni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Babà? Il Babà è un dolce tipico della pasticceria italiana, molto apprezzato per la sua consistenza morbida e il profumo intenso di rum e agrumi. La sua origine si perde nella tradizione napoletana, dove viene servito come dessert o merenda. La sua forma è tipicamente rotonda e lievitata, spesso imbevuta di sciroppi dolci che ne esaltano il sapore. Questo dolce rappresenta un simbolo della cultura gastronomica partenopea, apprezzato anche al di fuori dei confini italiani.

Se la definizione "L Alì dei quaranta la droni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L Alì dei quaranta la droni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Babà:

B Bologna A Ancona B Bologna À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L Alì dei quaranta la droni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

