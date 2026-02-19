Un variopinto abitante delle acque tropicali

SOLUZIONE: PESCE DRAGO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un variopinto abitante delle acque tropicali" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un variopinto abitante delle acque tropicali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Pesce Drago? Il pesce drago è un affascinante esemplare che si trova nelle acque calde e colorate dei mari tropicali. La sua pelle presenta una varietà di sfumature vivaci, che vanno dal rosso al giallo, spesso decorate con spine e appendici che ricordano le foglie o le corna di un drago. Questa creatura si mimetizza tra le coralli, sfruttando il suo aspetto spettacolare per sfuggire ai predatori e catturare le prede. La sua presenza contribuisce alla biodiversità degli ecosistemi marini più ricchi e suggestivi del pianeta.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un variopinto abitante delle acque tropicali" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un variopinto abitante delle acque tropicali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Pesce Drago:

P Padova E Empoli S Savona C Como E Empoli D Domodossola R Roma A Ancona G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un variopinto abitante delle acque tropicali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

