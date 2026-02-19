Uno che cambia discorso

SOLUZIONE: EVASIVO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno che cambia discorso" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno che cambia discorso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Evasivo? Una persona che si comporta in modo evasivo tende a deviare dalle conversazioni o dagli argomenti iniziali, evitando di affrontare questioni scomode o difficili. Spesso cambia discorso per sviare l’attenzione o per non impegnarsi in discussioni che potrebbero mettere in imbarazzo o mettere in discussione le proprie posizioni. Questo atteggiamento può essere motivato dal desiderio di mantenere una certa apparenza o di evitare conflitti. La sua presenza può risultare sfuggente e poco affidabile, lasciando gli altri spesso insoddisfatti o confusi.

In presenza della definizione "Uno che cambia discorso", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno che cambia discorso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

E Empoli V Venezia A Ancona S Savona I Imola V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno che cambia discorso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

