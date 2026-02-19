Una da anatema

SOLUZIONE: ERETICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una da anatema" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una da anatema". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Eretica? Un individuo che si discosta dalle credenze ufficiali di una religione, specialmente in modo considerato pericoloso o irreverente, viene spesso etichettato come qualcuno che sfida le autorità spirituali. Questo atteggiamento può portare a condanne pubbliche o private, poiché la comunità teme che le sue idee possano minare l'ordine stabilito. Chi si dissocia dalle dottrine accettate può essere visto come un pericolo per la fede comune, suscitando così reazioni negative e giudizi severi. La società tende a respingere chi si allontana dalle norme religiose condivise.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una da anatema" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una da anatema" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Eretica:

E Empoli R Roma E Empoli T Torino I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una da anatema" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

