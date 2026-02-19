La teme il medico

Home / Soluzioni Cruciverba / La teme il medico

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La teme il medico' è 'Complicazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMPLICAZIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La teme il medico" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La teme il medico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Complicazione? Una complicazione rappresenta un problema o un peggioramento inatteso durante una malattia o un trattamento, che può mettere a rischio la salute del paziente. È qualcosa che il medico si preoccupa di prevenire o gestire, poiché può complicare il decorso normale della condizione. Le complicazioni possono derivare da errori, infezioni o reazioni avverse, e richiedono attenzione immediata. La presenza di complicazioni richiede spesso interventi più complessi e può influenzare negativamente le prospettive di cura. Per questo, i medici sono sempre vigilanti nel monitorare eventuali segnali di questo tipo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La teme il medico nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Complicazione

Quando la definizione "La teme il medico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La teme il medico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Complicazione:

C Como O Otranto M Milano P Padova L Livorno I Imola C Como A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La teme il medico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Celebre medico ed esploratore scozzeseLa teme solo chi ci credeLo tasta il medicoLa fa il medicoIl medico che pratica le autopsie con finalità legali