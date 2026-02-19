Si sorseggia per fronteggiare la sete

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si sorseggia per fronteggiare la sete' è 'Bevanda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BEVANDA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si sorseggia per fronteggiare la sete" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si sorseggia per fronteggiare la sete". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Bevanda? Una bevanda è una sostanza liquida che si consuma per idratarsi e soddisfare la sete. Può essere naturale, come l’acqua o il succo di frutta, oppure prodotta industrialmente, come le bibite gassate o le bevande energetiche. La varietà di gusti e nutrienti disponibili permette a ciascuno di scegliere in base alle proprie preferenze e necessità. In molte culture, la bevanda accompagna i pasti o rappresenta un momento di socializzazione. Bere qualcosa di rinfrescante aiuta a mantenere il corpo idratato durante tutta la giornata.

Quando la definizione "Si sorseggia per fronteggiare la sete" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si sorseggia per fronteggiare la sete" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bevanda:

B Bologna E Empoli V Venezia A Ancona N Napoli D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si sorseggia per fronteggiare la sete" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

