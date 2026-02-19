Un salto di temperatura

Home / Soluzioni Cruciverba / Un salto di temperatura

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un salto di temperatura' è 'Sbalzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SBALZO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un salto di temperatura" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un salto di temperatura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Sbalzo? Un sussulto improvviso di calore o freddo che attraversa il corpo durante un momento di forte emozione o cambiamento di temperatura è spesso descritto come uno scossone interno. Questo fenomeno può manifestarsi anche quando ci si espone a variazioni repentine di clima, causando una sensazione di disagio o sorpresa. Può essere accompagnato da brividi o sudorazione intensa, creando una sensazione di instabilità fisica. Tali reazioni sono naturali e segnalano come il nostro organismo reagisca alle variazioni ambientali o emotive, lasciando una sensazione di imprevedibilità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un salto di temperatura nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sbalzo

La soluzione associata alla definizione "Un salto di temperatura" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un salto di temperatura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sbalzo:

S Savona B Bologna A Ancona L Livorno Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un salto di temperatura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il lunatico ce l ha di umoreUn improvviso salto di temperaturaCaratterizza i corpi con temperatura costanteIl Damon del film Air-La storia del grande saltoLo e un salto nel buioRilevatore di temperatura a infrarossi