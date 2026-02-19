Un professore nella commissione di laurea

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un professore nella commissione di laurea' è 'Controrelatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTRORELATORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un professore nella commissione di laurea" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un professore nella commissione di laurea". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Controrelatore? Il controrelatore è una figura importante nel percorso di laurea, spesso presente nella discussione della tesi. Si tratta di un docente che, oltre a valutare il lavoro dello studente, esprime un giudizio critico e approfondito sulla tesi presentata. La sua partecipazione garantisce un confronto equilibrato e un’analisi più completa del progetto di ricerca. Durante la discussione, il controrelatore può porre domande o chiedere chiarimenti, contribuendo a rendere il processo più rigoroso e trasparente. La sua presenza arricchisce il dibattito accademico e assicura una valutazione obiettiva.

Per risolvere la definizione "Un professore nella commissione di laurea", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un professore nella commissione di laurea" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Controrelatore:

C Como O Otranto N Napoli T Torino R Roma O Otranto R Roma E Empoli L Livorno A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un professore nella commissione di laurea" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

