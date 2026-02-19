Il mare di Cesenatico

Home / Soluzioni Cruciverba / Il mare di Cesenatico

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il mare di Cesenatico' è 'Adriatico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADRIATICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il mare di Cesenatico" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il mare di Cesenatico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Adriatico? Il mare di Cesenatico si affaccia su una delle più vaste e affascinanti porzioni di acque che bagnano la nostra penisola, rappresentando un tratto fondamentale dell'Adriatico. Questa zona marittima è rinomata per le sue lunghe spiagge sabbiose, le acque tranquille e la ricca biodiversità marina. La costa si estende lungo un mare che ha storicamente favorito scambi culturali e commerciali tra le regioni italiane e i paesi vicini. L'Adriatico, con il suo profilo unico, caratterizza il paesaggio e il clima di questa località balneare.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il mare di Cesenatico nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Adriatico

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il mare di Cesenatico" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il mare di Cesenatico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Adriatico:

A Ancona D Domodossola R Roma I Imola A Ancona T Torino I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il mare di Cesenatico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una parte del MediterraneoIl mare che circonda le isole TremitiIl mare di Milano MarittimaUna belva del mareIl terreno conquistato al mare in OlandaAndare all attacco sul mareGustoso pesce di mareIn fiume e in mare