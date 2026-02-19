Il Ba della tavola periodica

SOLUZIONE: BARIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Ba della tavola periodica" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Ba della tavola periodica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Bario? Il bario è un elemento chimico presente nella tavola periodica, riconoscibile per il suo simbolo Ba e numero atomico 56. Si tratta di un metallo alcalino-terroso, di colore bianco e lucente, che si trova in natura principalmente sotto forma di sali. Questo elemento viene utilizzato in applicazioni come radiografie mediche e nella produzione di materiali speciali. La sua presenza è importante anche per le caratteristiche chimiche e fisiche che influenzano la sua reattività e gli usi industriali. Il suo nome deriva dalla parola greca per pesce, a causa delle sue fonti naturali.

Se la definizione "Il Ba della tavola periodica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Ba della tavola periodica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Bario:

B Bologna A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Ba della tavola periodica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

