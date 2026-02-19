Cercare di raggiungere

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Cercare di raggiungere' è 'Perseguire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERSEGUIRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cercare di raggiungere" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cercare di raggiungere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Perseguire? Perseguire significa impegnarsi con determinazione nel tentativo di raggiungere un obiettivo o un sogno, spesso richiede costanza e dedizione. È un atto che coinvolge la volontà di superare ostacoli e difficoltà, mantenendo la motivazione anche quando le sfide sembrano insormontabili. Questo atteggiamento permette di avanzare passo dopo passo, rafforzando la propria convinzione e capacità. La perseveranza nel perseguire ciò che si desidera aiuta a trasformare le aspirazioni in realtà, spingendo a non arrendersi di fronte alle prime difficoltà.

La soluzione associata alla definizione "Cercare di raggiungere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cercare di raggiungere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Perseguire:

P Padova E Empoli R Roma S Savona E Empoli G Genova U Udine I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cercare di raggiungere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

