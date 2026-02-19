Altro nome delle calendule

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Altro nome delle calendule' è 'Fiorranci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIORRANCI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Altro nome delle calendule" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Altro nome delle calendule". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Fiorranci? I fiorranci sono un fiore molto apprezzato nella tradizione popolare, noto anche con un nome diverso rispetto a quello più comune. Questo nome alternativo richiama una pianta che cresce spontaneamente nei campi e nei giardini, caratterizzata da fiori gialli e allegri che sbocciano durante la bella stagione. La sua presenza è spesso associata a momenti di serenità e allegria, portando un tocco di colore e vitalità agli ambienti naturali. La sua semplicità e bellezza lo rendono un fiore molto amato da chi cerca un segno di speranza e rinascita.

La definizione "Altro nome delle calendule" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Altro nome delle calendule" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Fiorranci:

F Firenze I Imola O Otranto R Roma R Roma A Ancona N Napoli C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Altro nome delle calendule" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

