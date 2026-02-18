Le pizze senza pomodoro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le pizze senza pomodoro' è 'Focacce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOCACCE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le pizze senza pomodoro" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le pizze senza pomodoro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Focacce? Le focacce sono specialità della cucina mediterranea caratterizzate da un impasto morbido e croccante, spesso arricchito con ingredienti semplici e genuini. Questa preparazione si differenzia dalle classiche pizze per l'assenza di salsa di pomodoro, risultando più leggera e adatta a diverse varianti di condimenti. Le focacce vengono cotte in forno e possono essere farcite con formaggi, verdure o altri ingredienti a piacere, offrendo un’ampia versatilità. Sono ideali come antipasto, snack o piatto unico, apprezzate per la loro semplicità e gusto autentico.

Per risolvere la definizione "Le pizze senza pomodoro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le pizze senza pomodoro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Focacce:

F Firenze O Otranto C Como A Ancona C Como C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le pizze senza pomodoro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

