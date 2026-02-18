Impuntarsi come un mulo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Impuntarsi come un mulo' è 'Ostinarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSTINARSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Impuntarsi come un mulo" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Impuntarsi come un mulo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ostinarsi? Quando qualcuno si ostina, dimostra una determinazione ferrea nel voler mantenere una posizione o un'idea, anche di fronte a argomentazioni contrarie o difficoltà evidenti. È un atteggiamento che ricorda molto la tenacia di un mulo, animale noto per la sua resistenza e testardaggine. Questa caratteristica può essere vista sia come una qualità, che permette di non arrendersi facilmente, sia come un limite, impedendo di considerare alternative o di adattarsi alle circostanze. La resistenza di una persona può risultare sia ammirabile che frustrante, a seconda del contesto.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Impuntarsi come un mulo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Impuntarsi come un mulo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ostinarsi:

O Otranto S Savona T Torino I Imola N Napoli A Ancona R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Impuntarsi come un mulo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

