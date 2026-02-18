Aborrono i neologismi e i forestierismi

SOLUZIONE: PURISTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Aborrono i neologismi e i forestierismi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aborrono i neologismi e i forestierismi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Puristi? I puristi sono persone che preferiscono mantenere intatto il patrimonio linguistico della loro lingua, opponendosi all’uso di parole nuove di origine straniera o create di recente. Questa posizione nasce dalla volontà di preservare la purezza e l’identità culturale attraverso la lingua, evitando contaminazioni che potrebbero alterare le tradizioni linguistiche. Spesso si schierano contro termini come quelli derivanti da lingue straniere o innovazioni lessicali, ritenendo che possano indebolire la ricchezza e l’originalità del loro idioma. La loro attenzione si concentra sulla tutela dell’autenticità linguistica.

In presenza della definizione "Aborrono i neologismi e i forestierismi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aborrono i neologismi e i forestierismi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Puristi:

P Padova U Udine R Roma I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aborrono i neologismi e i forestierismi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

