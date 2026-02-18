Fatta oggetto di culto

Home / Soluzioni Cruciverba / Fatta oggetto di culto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fatta oggetto di culto' è 'Venerata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VENERATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fatta oggetto di culto" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fatta oggetto di culto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Venerata? Qualcuno o qualcosa considerato sacro o degno di rispetto profondo viene spesso venerato, ricevendo onori e ammirazione. Questa attenzione speciale deriva dalla percezione della sua importanza spirituale o culturale. In molte culture, figure o simboli venerati rappresentano valori fondamentali e vengono trattati con grande riverenza. La venerazione riflette il rispetto e la devozione che si attribuiscono a ciò che si considera sacro o degno di culto.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fatta oggetto di culto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Venerata

Se la definizione "Fatta oggetto di culto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fatta oggetto di culto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Venerata:

V Venezia E Empoli N Napoli E Empoli R Roma A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fatta oggetto di culto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Oggetto di culto presso popoli primitiviFatti oggetto di cultoIl rumore di un oggetto che cadeSe è fatta capo haL ultima scelta che fu fatta da Napoleone III