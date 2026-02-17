È sinonimo di echino

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'È sinonimo di echino' è 'Riccio Di Mare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RICCIO DI MARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È sinonimo di echino" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È sinonimo di echino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Riccio Di Mare? Il riccio di mare è un piccolo animale marino caratterizzato da una corazza spinosa che lo protegge dai predatori. Questo organismo, spesso trovato nelle acque costiere, ha un aspetto rotondo e pungente, e si muove lentamente sul fondale. La sua presenza contribuisce all'equilibrio dell'ecosistema marino. Il termine associato indica un animale simile, con caratteristiche di protezione e forma sferica, simile a un echino.

Se la definizione "È sinonimo di echino" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È sinonimo di echino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Riccio Di Mare:

R Roma I Imola C Como C Como I Imola O Otranto D Domodossola I Imola M Milano A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È sinonimo di echino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

