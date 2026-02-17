Gli ortaggi più rossi

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli ortaggi più rossi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli ortaggi più rossi' è 'Pomodori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POMODORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli ortaggi più rossi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli ortaggi più rossi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Pomodori? I pomodori sono tra gli ortaggi più rossi, caratterizzati da un colore vivace e intenso. Spesso utilizzati nelle cucine di tutto il mondo, sono fondamentali in molte ricette mediterranee. La loro polpa succosa e il gusto leggermente dolce li rendono versatili in insalate, salse e condimenti. Ricchi di vitamine e antiossidanti, rappresentano un alimento molto apprezzato per la salute.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Gli ortaggi più rossi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Pomodori

In presenza della definizione "Gli ortaggi più rossi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli ortaggi più rossi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pomodori:

P Padova O Otranto M Milano O Otranto D Domodossola O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli ortaggi più rossi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gli ortaggi concentratiSi pelano per fare la salsaI più rossi dell ortoOrtaggi che si mangiano per lo più cottiÈ più che vincereLe vacanze più lungheNon fa star più nella pelle