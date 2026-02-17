Farfalla dalle ali variopinte

Home / Soluzioni Cruciverba / Farfalla dalle ali variopinte

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Farfalla dalle ali variopinte' è 'Macaone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MACAONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Farfalla dalle ali variopinte" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Farfalla dalle ali variopinte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Macaone? Il macaone è un uccello noto per il suo piumaggio colorato e vivace, che ricorda le ali di una farfalla. La sua presenza in ambienti aperti e campestri aggiunge un tocco di colore e leggerezza al paesaggio. Con il suo piumaggio splendente e il volo aggraziato, il macaone incanta chi lo osserva, rappresentando la bellezza della natura e l'armonia tra uccelli e altre creature.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Farfalla dalle ali variopinte nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Macaone

Questa pagina è dedicata alla definizione "Farfalla dalle ali variopinte" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Farfalla dalle ali variopinte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Macaone:

M Milano A Ancona C Como A Ancona O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Farfalla dalle ali variopinte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vistosa farfalla diurnaGrossa farfalla colorata diffusa in ItaliaHa le ali variopinteInsetti dalle ali variopinte che nascono bruchiHanno le ali variopinteFarfalla dalle splendide aliLe ali del falco