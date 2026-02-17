L attore Leroy

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L attore Leroy' è 'Philippe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PHILIPPE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L attore Leroy" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L attore Leroy". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Philippe? Leroy è un personaggio interpretato dall'attore Philippe, noto per le sue interpretazioni intense e coinvolgenti. La sua presenza sul palco o sullo schermo cattura l'attenzione del pubblico, rendendo ogni sua performance memorabile. La sua carriera si distingue per la versatilità e la capacità di dare vita a ruoli complessi. Philippe, con il suo talento, ha contribuito a rendere Leroy un'icona nel mondo dello spettacolo.

L attore Leroy nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Philippe

Questa pagina è dedicata alla definizione "L attore Leroy" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L attore Leroy" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Philippe:

P Padova H Hotel I Imola L Livorno I Imola P Padova P Padova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L attore Leroy" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

