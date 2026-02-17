Appassionati cultori

SOLUZIONE: AMANTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Appassionati cultori" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Appassionati cultori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Amanti? Gli amanti sono persone che nutrono un forte interesse e affetto per qualcosa, dedicandosi con entusiasmo e dedizione. Sono coloro che apprezzano profondamente e si impegnano a conoscere e condividere le proprie passioni. La loro dedizione li rende speciali, evidenziando un legame sincero con ciò che amano. In ogni ambito, dagli hobby alle tradizioni, gli amanti contribuiscono a mantenere viva la cultura e i valori condivisi.

La soluzione associata alla definizione "Appassionati cultori" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Appassionati cultori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Amanti:

A Ancona M Milano A Ancona N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Appassionati cultori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

