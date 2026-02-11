Sostiene famoso romanzo di Tabucchi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sostiene famoso romanzo di Tabucchi' è 'Pereira'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PEREIRA

Perché la soluzione è Pereira? Pereira è il protagonista di un celebre romanzo di Tabucchi, un giornalista che si impegna nella difesa dei valori umani e della memoria storica. La sua figura incarna l'intellettuale che lotta contro l'oblio e l'ingiustizia, riflettendo il senso di responsabilità civica e morale. La narrazione evidenzia il suo percorso di consapevolezza e resistenza, diventando simbolo di impegno e integrità.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sostiene famoso romanzo di Tabucchi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sostiene famoso romanzo di Tabucchi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Quando la definizione "Sostiene famoso romanzo di Tabucchi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sostiene famoso romanzo di Tabucchi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sostiene famoso romanzo di Tabucchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

