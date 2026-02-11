Selezionata con il mouse

Home / Soluzioni Cruciverba / Selezionata con il mouse

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Selezionata con il mouse' è 'Cliccata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLICCATA

Perché la soluzione è Cliccata? Quando un elemento viene scelto con il mouse, si verifica un'azione di selezione. Se si clicca su quell'elemento, questa azione si concretizza in un clic che attiva un'eventuale funzione o apertura. La scelta può essere fatta per evidenziare un testo o attivare un link. La connessione tra l'atto di selezionare e quello di cliccare è fondamentale nel modo in cui interagiamo con le interfacce digitali.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Selezionata con il mouse" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Selezionata con il mouse". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Selezionata con il mouse nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cliccata

In presenza della definizione "Selezionata con il mouse", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Selezionata con il mouse" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Cliccata:

C Como L Livorno I Imola C Como C Como A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Selezionata con il mouse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pigiare un tasto del mouseLa freccetta che si sposta con il mouseSono vicine nel mouseCerchia selezionata di personeIl suono del mouse