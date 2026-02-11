Quello di Gèrasa fu un antico matematico greco

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quello di Gèrasa fu un antico matematico greco' è 'Nicomaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NICOMACO

Perché la soluzione è Nicomaco? Nicomaco fu un importante matematico dell'antica Grecia, noto per i suoi studi e contributi nel campo dei numeri e delle proporzioni. La sua opera ha influenzato le successive scoperte matematiche e ha lasciato un segno duraturo nella storia della disciplina. Ricordato come uno dei grandi pensatori dell'epoca, il suo lavoro ha contribuito allo sviluppo di teorie che ancora oggi vengono studiate e apprezzate dagli studiosi.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello di Gèrasa fu un antico matematico greco" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello di Gèrasa fu un antico matematico greco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Quello di Gèrasa fu un antico matematico greco" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello di Gèrasa fu un antico matematico greco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Nicomaco:

N Napoli I Imola C Como O Otranto M Milano A Ancona C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello di Gèrasa fu un antico matematico greco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

