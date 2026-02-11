In medicina sono così detti i sintomi chiari ed evidenti

SOLUZIONE: CONCLAMATI

Perché la soluzione è Conclamati? I sintomi che si manifestano con evidenza e sono facilmente riconoscibili vengono chiamati conclamati. Questi segni permettono ai medici di diagnosticare rapidamente una condizione. La presenza di sintomi conclamati facilita l’identificazione di una malattia e la scelta del trattamento più appropriato. La loro chiarezza rappresenta un elemento importante nel percorso diagnostico e terapeutico.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "In medicina sono così detti i sintomi chiari ed evidenti" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In medicina sono così detti i sintomi chiari ed evidenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Se la definizione "In medicina sono così detti i sintomi chiari ed evidenti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In medicina sono così detti i sintomi chiari ed evidenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Conclamati:

C Como O Otranto N Napoli C Como L Livorno A Ancona M Milano A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In medicina sono così detti i sintomi chiari ed evidenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

