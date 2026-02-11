La costellazione considerata il tredicesimo segno dello Zodiaco
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La costellazione considerata il tredicesimo segno dello Zodiaco' è 'Ofiuco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OFIUCO
Perché la soluzione è Ofiuco? Ophiuco è il nome di una costellazione che alcuni considerano il tredicesimo segno dello Zodiaco, riconosciuta per la sua posizione tra le costellazioni zodiacali. Non è tradizionalmente inclusa nei dodici segni classici, ma rappresenta un simbolo di guarigione e conoscenza. La sua presenza nel cielo ha affascinato astronomi e appassionati, associandosi a temi di mistero e cura.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La costellazione considerata il tredicesimo segno dello Zodiaco" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La costellazione considerata il tredicesimo segno dello Zodiaco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Le 6 lettere della soluzione Ofiuco:
