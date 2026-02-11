La costellazione considerata il tredicesimo segno dello Zodiaco

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La costellazione considerata il tredicesimo segno dello Zodiaco' è 'Ofiuco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OFIUCO

Perché la soluzione è Ofiuco? Ophiuco è il nome di una costellazione che alcuni considerano il tredicesimo segno dello Zodiaco, riconosciuta per la sua posizione tra le costellazioni zodiacali. Non è tradizionalmente inclusa nei dodici segni classici, ma rappresenta un simbolo di guarigione e conoscenza. La sua presenza nel cielo ha affascinato astronomi e appassionati, associandosi a temi di mistero e cura.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La costellazione considerata il tredicesimo segno dello Zodiaco" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La costellazione considerata il tredicesimo segno dello Zodiaco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La definizione "La costellazione considerata il tredicesimo segno dello Zodiaco" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La costellazione considerata il tredicesimo segno dello Zodiaco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ofiuco:

O Otranto F Firenze I Imola U Udine C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La costellazione considerata il tredicesimo segno dello Zodiaco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

