La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Comprende ruote e sospensioni posteriori' è 'Retrotreno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RETROTRENO

Perché la soluzione è Retrotreno? Il retrotreno si riferisce alla parte posteriore di un veicolo, caratterizzata dalla presenza di ruote e sistemi di sospensione. Questa componente è fondamentale per garantire stabilità e comfort durante la guida, assorbendo le asperità della strada e mantenendo l'aderenza. La sua corretta funzionalità influisce sulla sicurezza e sulle prestazioni complessive del veicolo, rappresentando una delle parti più importanti del telaio.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Comprende ruote e sospensioni posteriori" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Comprende ruote e sospensioni posteriori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Se la definizione "Comprende ruote e sospensioni posteriori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Comprende ruote e sospensioni posteriori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Retrotreno:

R Roma E Empoli T Torino R Roma O Otranto T Torino R Roma E Empoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Comprende ruote e sospensioni posteriori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

