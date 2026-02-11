Ansanti e affannati
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ansanti e affannati' è 'Anelanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ANELANTI
Perché la soluzione è Anelanti? Il termine descrive persone che respirano con fatica, spesso a causa di sforzi o disagio. È usato per indicare chi ha il respiro corto e affannato, mostrando segni di stanchezza o ansia. Questa parola richiama l'immagine di chi cerca di riprendere fiato dopo un'attività intensa. È un modo per esprimere disagio respiratorio temporaneo, spesso legato a situazioni di stress o sforzo fisico.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ansanti e affannati" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ansanti e affannati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Ansanti e affannati nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Anelanti
Se la definizione "Ansanti e affannati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ansanti e affannati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 8 lettere della soluzione Anelanti:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ansanti e affannati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
