Tipo di lana a pelo lungo

Home / Soluzioni Cruciverba / Tipo di lana a pelo lungo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tipo di lana a pelo lungo' è 'Cachemire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CACHEMIRE

Perché la soluzione è Cachemire? Il cachemire è una fibra pregiata ottenuta dalla pelliccia di capre originarie delle regioni montuose dell'Asia. La sua natura morbida e calda lo rende ideale per realizzare tessuti di alta qualità per abbigliamento e accessori. La sua lunghezza e consistenza lo distinguono da altre fibre di lana, offrendo comfort e eleganza. È apprezzato per la sua leggerezza e capacità di trattenere il calore, rendendolo un simbolo di lusso e raffinatezza.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tipo di lana a pelo lungo" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipo di lana a pelo lungo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tipo di lana a pelo lungo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cachemire

In presenza della definizione "Tipo di lana a pelo lungo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipo di lana a pelo lungo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cachemire:

C Como A Ancona C Como H Hotel E Empoli M Milano I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipo di lana a pelo lungo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Filato con cui si realizzano maglioni pregiatiUn morbido e pregiato tessuto di lanaPregiato tessuto indianoUn tipo di tessuto con il pelo lungo arricciatoCane dal pelo lungo e lanosoSi dice di razze dal pelo lungo e morbidoRazza di cane dal pelo lungo e ricciutoBianco cane da slitta a pelo lungo