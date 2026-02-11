Stupefacente

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Stupefacente' è 'Mirabolante'.

SOLUZIONE: MIRABOLANTE

Perché la soluzione è Mirabolante? Un termine che descrive qualcosa che provoca grande meraviglia o sorpresa, spesso associato a effetti sorprendenti o incredibili. È usato per indicare situazioni, spettacoli o eventi che lasciano senza parole, suscitando un senso di meraviglia. La parola richiama sensazioni di stupore e fascino, coinvolgendo chi la percepisce in un'esperienza unica. In ambito artistico o naturale, rappresenta qualcosa che incanta e affascina profondamente.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Stupefacente" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stupefacente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Stupefacente nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Mirabolante

Per risolvere la definizione "Stupefacente", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stupefacente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Mirabolante:

M Milano I Imola R Roma A Ancona B Bologna O Otranto L Livorno A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stupefacente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

