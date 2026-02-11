Stato arabo grande produttore di petrolio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Stato arabo grande produttore di petrolio' è 'Qatar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QATAR

Perché la soluzione è Qatar? Il Qatar è un paese situato nella penisola arabica noto per essere uno dei principali esportatori di petrolio al mondo. La sua economia si basa in gran parte sulle risorse energetiche, che gli conferiscono grande importanza nel mercato globale. Grazie alle sue ricchezze, il Qatar svolge un ruolo strategico nel settore petrolifero internazionale. La grande produzione di petrolio ha contribuito allo sviluppo e alla crescita del paese, rendendolo uno dei più ricchi della regione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Stato arabo grande produttore di petrolio" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stato arabo grande produttore di petrolio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

La soluzione associata alla definizione "Stato arabo grande produttore di petrolio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stato arabo grande produttore di petrolio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Qatar:

Q Quarto A Ancona T Torino A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stato arabo grande produttore di petrolio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

